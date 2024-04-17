بدأت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية جنائية، ليصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يمثُل أمام محكمة جنائية يواجه خلالها اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها.

وتعد القضية واحدة من المشاكل القانونية العديدة التي يواجهها الرئيس السابق، الذي يسعى للحصول على ترشيح حزبه الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا في عام 2024.

ولكن، ما هي القضايا والاتهامات التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟

- قضية الوثائق السرية

وفقا لما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فيواجه ترامب 40 تهمة جنائية بشأن ادعاءات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض، حيث أسفرت عملية مداهمة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا العام الماضي، عن مصادرة آلاف الوثائق، من بينها نحو 100 وثيقة صنّفت على أنها سرّية.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إليه سوء التعامل مع الوثائق وجهوده المزعومة لعرقلة مساعي مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادرتها، كما تركز معظم الاتهامات على احتفاظه المتعمد بوثائق تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني، والتي تندرج تحت قانون التجسس.

فيما توجد 8 تهم أخرى تشمل التآمر لعرقلة العدالة، وحجب وثائق أو سجلات والإدلاء ببيانات كاذبة.

- قضية رشوة نجمة أفلام إباحية

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات من الدرجة الأولى، حيث تنبع الاتهامات من دفع مبلغ نقدي، قبل انتخابات عام 2016، لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي قالت إنها كانت على علاقة حميمة مع ترامب.

وعلى الرغم من أن مثل هذه المدفوعات لا تحمل صفة المخالفة القانونية، إلا أن إنفاق أموال لدعم حملة رئاسية وعدم الكشف عنها يعد مخالفا للقانون الفيدرالي المعني بتمويل الحملات الانتخابية، وفق بي بي سي.

- قضية أحداث الشغب في الكونجرس

ويواجه ترامب اتهامات جنائية بموجب تحقيق فيدرالي يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، حيث تضمنت لائحة الاتهام المؤلفة من 45 صفحة، 4 اتهامات: التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على حقوق المواطنين.

وتنبع الاتهامات من سلوك الرئيس السابق في أعقاب انتخابات عام 2020، بما في ذلك أحداث الشغب التي حدثت في مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، أثناء اجتماع نواب الكونجرس للتصديق على فوز جو بايدن.

- قضية نتائج انتخابات ولاية جورجيا

ويحقق الادعاء العام فيما إذا كان ترامب وآخرون تصرفوا بشكل غير قانوني في مسعى يهدف إلى قلب خسارته بفارق ضئيل والتلاعب بنتائج تصويت ولاية جورجيا عام 2020، حيث يركز التحقيق بشكل رئيسي على اتصال هاتفي جرى بين الرئيس السابق وكبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا، إذ اقترح ترامب بأن المسؤولين المحليين بإمكانهم أن "يجدوا" ما يزيد على 11 ألف صوت.

وجزء من الأدلة الواردة في لائحة الاتهام الفيدرالية هو اتصال هاتفي جرى في 2 يناير بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا، حيث أشارت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، التي بدأت التحقيق، إلى أنه من المحتمل توجيه اتهامات لترامب في أغسطس.

ومع ذلك، وبناءا على التقارير الحالية، تشمل الاتهامات المحتملة: طلب تزوير نتائج انتخابات والإدلاء ببيانات كاذبة لمسؤولين حكوميين والابتزاز.