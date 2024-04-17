مطار زايد الدولي يؤكد العمل بكامل طاقته رغم الأحوال الجوية الصعبة

أكد مطار زايد الدولي، أنه لا يزال يعمل بكامل طاقته، رغم ظروف الأحوال الجوية الأخيرة التي مرت بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف في بيان له اليوم الأربعاء، أن «جميع مطارات إمارة أبوظبي تتعاون بشكل وثيق مع شركات الطيران وموظفي الخدمات لمواصلة خدمة الركاب بسلاسة».

وأشار إلى تحويل 21 رحلة من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار زايد الدولي (AUH)، خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك رحلة شحن واحدة والباقي رحلات ركاب.

ودعا الركاب والمسافرين إلى ضرورة مراجعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الخاصة بهم، وقنوات التواصل الاجتماعي، قبل الوصول إلى مطار زايد الدولي.

في أعقاب الظروف الجوية الأخيرة التي تسببت في تأخير الرحلات، يسعدنا أن نؤكد لمسافرينا أن مطار زايد الدولي يواصل العمل بسلاسة.



كما ننصح المسافرين بالتأكد من شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث المعلومات حول رحلاتهم وإتاحة الوقت الكافي للوصول إلى المطار.#Zayed_airport pic.twitter.com/VcFbmuItZA — Zayed International Airport (@AUH) April 17, 2024

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول جريفيث، إن المدارج بالمطارات والتي غمرتها المياه أضحت غير قادرة على استقبال الطائرات والعمل عليها بشكل طبيعي منوهًا أن «انسداد الطرقات المؤدية للمطار تسبب في تعطيل العمل.

وأضاف في تصريحات لفضائية «CNBCعربية»، اليوم الأربعاء، أن انسداد الطرقات المؤدية إلى المطار دفعتهم إلى إلغاء 187 رحلة وافدة، مشيرًا إلى أن «جميع الوجهات تأثرت بالإلغاءات».

وأكد «العمل حاليًا، بالتنسيق مع بلدية دبي، من أجل إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن»، متوقعًا استئناف الرحلات والحركة الجوية بشكل عادي في غضون الـ24 ساعة المقبلة.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران في بيان لها اليوم الأربعاء، عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس، لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي، والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى.

ودعت الشركة عملاءها في حالة وجود أي استفسارات، إلى التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.