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طمأن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي، الجماهير بعد سقوطه المفاجئ عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر والزمالك، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة مساء يوم الإثنين الماضي، في مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستجرام»: «شكرا من قلبي لكل الناس اللي سألت عليا، الحمدلله والشكر لله بخير ربنا يخليكوا».

وأضاف: «أما بالنسبة للناس اللي متعودين على التمثيل والأفلام وادعائهم للمرض دي مش طريقتنا - الحمدلله - ولا عمري هدعي المرض عشان مكسب أو خسارة.. بس معلش أصل أحنا مش متعودين على الخسارة ولا عارفين إحساسها ومش متعودين عليها زي ناس كتير مش بيأثر فيهم لأنها مش جديدة عليهم».

وأتم: «بشكر جمهور الأهلي اللي على طول في ضهرنا وربنا يدم علينا نعمة جمهور الأهلي».