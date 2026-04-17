الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة: مشروعات إنسانية بدأت في القطاع تحتاج إلى دعم مالي

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع قطاع غزة، إن المجلس حدد عددًا من المشروعات الإنسانية التي بدأت في القطاع خلال العام الماضي.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض هذه المشروعات يُنفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة، بينما يتم تنفيذ البعض الآخر بالشراكة مع منظمات دولية مختلفة.

وأكد الحاجة إلى توفير دعم مالي لهذه المشروعات، بما يمنح السكان قدرًا من الأمل في تحسين حياتهم اليومية وتعزيز قدرتهم على الصمود، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع، مشيرًا إلى أهمية ذلك في المرحلة الراهنة.

وتابع: «عدد كبير من هذه المشروعات يُنفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة التي تمتلك خبرة واسعة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، لكننا بحاجة أيضًا إلى النظر في ملفات أخرى مهمة، من بينها كيفية تشغيل معبر رفح».

وأضاف: «معبر رفح يُعد شريان حياة لغزة، إلا أن عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص يستطيعون العبور من وإلى القطاع حاليًا، ولذلك نحتاج إلى إيجاد آليات لتحسين هذه العملية، سواء من خلال زيادة أعداد العابرين أو تسهيل إجراءات الدخول والخروج، بما يحقق تغييرًا ملموسًا على الأرض».

وأكد ملادينوف أن التحدي الرئيسي يتمثل في ضرورة الوفاء بالالتزامات الإنسانية التي تم التعهد بها عند توقيع وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية تنفيذها بشكل مستدام ومتصاعد، وليس بصورة مؤقتة، لضمان استمرار تدفق الدعم والإمدادات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.