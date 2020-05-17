روني يكشف سبب رحيل بيكيه عن مانشستر

كشف واين روني، نجم مانشستر يونانيد السابق ومدرب ديربي كاونتي الحالي، سبب رحيل الإسباني جيرارد بيكيه عن الفريق والانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وأوضح روني في مقال نشره في صحيفة «صنداي تايمز»، أن أليكس فيرجسون أسطورة تدريب مانشستر يوناتيد قرر أن يتخلص من بيكيه بعد أدائه السيئ أمام بولتون، في موسم 2007-2008.

وقال روني في مقاله: «بيكيه تعرض لمضايقات خلال المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد مع بولتون، مما تسبب في تقديمه أداءً سيئًا، قبل أن تنتهي المباراة بفوز بولتون بهدف نظيف».

وأشار روني إلى أن السير فيرغسون أعرب لاحقا عن ندمه بسبب إصراره على رحيل المدافع الإسباني الشاب، الذي كان وقتها بعمر 21 عاما.

وأتم: «كان بيكيه لاعب شابا وتعرض للمضايقات، وأعتقد أنه عندها قرر فيرجسون أنه لم يكن مناسبا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".