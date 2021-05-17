قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن «ما يحدث في غزة مؤسف بحق الأبرياء والمدنيين العزل»، مشيرًا إلى أن الأصوات نادت بالحل المبني على الدولتين وعلى قرارات الشرعية الدولية، منذ فترة طويلة.

وأضاف البرهان، خلال لقاء لفضائية «فرانس 24»، اليوم الاثنين، أن المشكلات تتجدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي دون حل الدولتين، مؤكدًا أن تطبيع السودان مع إسرائيل لا علاقة له بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأشار إلى أن «تطبيع السودان تصالح مع المجتمع الدولي ومنهم إسرائيل»، مجيبًا عن إلغاء الخرطوم لاتفاقية التطبيع؛ بسبب الأحداث الأخيرة: «هذا قرار تحكمه مؤسسات الدولة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ الاثنين الماضي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلًا و35 سيدة، و1305 إصابات بجراح مختلفة.