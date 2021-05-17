مجلس النواب الأردني: نتابع باهتمام الأحداث في فلسطين منذ اللحظات الأولى

قال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، إنه يتابع بكل مسؤولية واهتمام التطورات المأساوية والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القدس وفي قطاع غزة، وبقية مدن الضفة الغربية، ومدن فلسطين التاريخية؛ وذلك منذ اللحظات الأولى لتدهور الأوضاع في القدس الشريف، وفي المسجد الأقصى المبارك ومحيط الحرم القدسي الشريف، وحي الشيخ جراح، ومجلس النواب الأردني يتابع.



وأضاف بحسب وكالة الأنباء الأردنية خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة لبحث العداون الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمقدسات، إن رئاسة المجلس نسقت ولجنة فلسطين النيابية، مع الأخوة الفلسطينيين بحملة اتصالات واسعة النطاق على مستوى الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي، ومع العديد من المجموعات البرلمانية على المستوى الدولي، من أجل لفت الانتباه إلى خطورة هذه التطورات على حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وعلى أمن واستقرار المنطقة كلها.



وأشار إلى أننا حققنا على هذا الصعيد خطوات مهمة باتجاه التركيز على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وعلى المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته في إلزام ذلك الكيان المتمرد على القوانين الدولية ومحاسبته، والتنديد بسلوكه العنصري، وممارساته اللإنسانية، وتهديده الدائم للسلام العالمي، برفضه الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنها إقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف .