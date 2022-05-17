شولتس يبدي تفاؤله حيال فرص الاتفاق مع تحالف ميركل على الصندوق الخاص للجيش

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تفاؤله حيال فرص الاتفاق مع تحالف المستشارة السابقة آنجيلا ميركل المسيحي، بشأن إنشاء صندوق خاص للجيش بقيمة 100 مليار يورو.



وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في برلين، اليوم الثلاثاء، إنه يعول في ذلك على "التعاون الوطني" مع أكبر كتلة للمعارضة.



وعن المحادثات مع التحالف المسيحي في هذا الصدد، قال شولتس إن "تلك المحادثات قائمة، ولدي انطباع أنها تسير على طريق جيد".



كان شولتس أعلن إنشاء البرنامج الخاص لتحديث الجيش بعد ثلاثة أيام فقط من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وذلك خلال خطابه الذي ألقاه في البرلمان وتحدث فيه عما أسماه بالتحول الزمني.



وينبغي أن يتم إدراج هذا الإجراء في القانون الأساسي نظرا لأن أموال الصندوق سيتم توفيرها بالكامل من قروض بما يتجاوز قاعدة وقف الديون الجديدة، وتتطلب هذه الخطوة تأييد أغلبية تتكون من ثلثي أعضاء البرلمان وهي نسبة لا تتوافر لأحزاب الائتلاف الحاكم وحدها، ولهذا السبب تجري هذه الأحزاب مفاوضات مع التحالف المسيحي منذ أسابيع.



ووضع التحالف المسيحي عدة شروط لإعطاء الموافقة على إنشاء الصندوق.



وبخلاف ما كان مقررا بالأساس، لن يبت البرلمان في هذه القضية خلال الأسبوع الجاري.