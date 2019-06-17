المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية: الظروف جيدة للتحرك المتسارع في الصناعة النووية

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صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، بأن الظروف جيدة جدا للتحرك المتسارع في الصناعة النووية.

وقال كمالوندي في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته وكالة أنباء فارس:"إننا قادرون على إنتاج الكثير من المعدات بأنفسنا".

وفي رد على سؤال عن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفقد والتفتيش لمنشآتها قال: "إن إيران تنفذ البروتوكول الإضافي بصورة طوعية، ومادامت إيران ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، فعليها أن تنفذ إجراءات الأمان النووي".

وأضاف "أننا لا نشعر بالقلق إزاء التقرير القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية".