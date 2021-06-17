تضامن الإسكندرية: لدينا 60 ألف مستفيد من معاش تكافل وكرامة

قالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إن مساعدات تكافل وكرامة بالإسكندرية بلغت نحو 60 ألف حالة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يبدأ المعاش من 352 جنيها، بالإضافة إلى معاش للأطفال بقيمة 60 جنيها للطفل قبل سن المدرسة، وفقا للشروط التى وضعتها الوزارة.

وأكدت وكيل وزارة التضامن، فتح باب التقديم فى أى وقت، وشروط الحالة الصحية سواء لحالة الأطفال من حالات الأنيميا والتقزم، وللمعاق وكبار السن فوق 65 عاما يحصل على 450 جنيها شهريا وتصرف للأم أو ربة المنزل، وبالنسبة لمعاش كرامة يعرض على لجنة طبية متخصصة للبت فى صرف واستحقاق معاش كرامة.

وأشارت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إلى أنه يحق للجميع التقدم للحصول على التكافل والكرامة للحصول على خدمات أخرى فى حالة عدم انطباق الشروط عليه، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية بالوحدات الصحية للسيدات الحاصلات على معاش تكافل وكرامة لتنمية روح الوعى للأسرة والحد من ظواهر التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

وحول إدارة شئون المرأة، قالت إن هناك نشاطا توعويا للمنطقة الأكثر احتياجا من خلال الرائدة الريفية، خاصة موضوع التربية الإيجابية وتعديل السلوك، ويضم أيضا مركز استضافة المرأة المعنفة لمدة معينة وفق نوع المشكلة إلى حين الحل مع تقديم الدعم النفسى لها.

وحول إدارة التنمية، قالت إنها تضم خدمات تنموية مثل فصول محو الأمية وتقديم قروض دوارة لأى فئة من فئات المجتمع من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف المديرية.

وحول إدارة الأندية فهى تضم نادى الثقافى الاجتماعى وتنظيم المسابقات الفنية وفرق الكورال، والتمثيل وتقدم أنشطة لتنمية مهارات الطفل بشكل عام.

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إن هناك 475 حضانة للأطفال تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي، وتعمل المديرية على إصدار تراخيص الحضانات ويتم تنظيم لجان للتفتيش على الحضانات غير المرخصة للإشراف عليها ومستوى التعامل مع الطفل، ويتم إغلاق الحضانات غير المرخصة أو التى تقوم يتغيير النشاط واستغلالها فى نشاط الدروس الخصوصية.

وحول خدمات الأسر البديلة والمؤسسات الأيوائية قالت إن هناك خدمات للأم البديل و49 مؤسسة إيوائية للأطفال إلى سن 18 عاما، ويتم تقديم خدمات تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من خلال دفتر التوفير الخاص بالطفل أو مساعدات الجمعيات الأهلية، مع مساعدة الطلاب لاستكمال الدراسة الجامعية.

وحول دور المسنين، قالت إن هناك دور رعاية المسنين المجانية للكبار بلا مأوى، ونستقبل البلاغات عن طريق الخط الساخن وتوجيه فريق التدخل السريع لتوجيه الحالات إلى المؤسسات المناسبة مع تقديم كامل الرعاية لهم، سواء للأطفال بلا ماوى أو كبار السن مع الحرص على إجراء مسحة كورونا خفاظا على باقى النزلاء.

وحول إدارة الحالة فتقوم بالتعامل مع الأسرة التى لها طفل من أطفال الشوارع لتوعية الأسرة والطفل وتوجيه الأسرة للحفاظ على الطفل المعرض للانحراف وتضم أخصائى اجتماعى ونفسى بالتعاون مع منظمة اليونيسف الدولية.

وحول خدمة الأسرة البديلة، قالت نعمل مع الأسر لكفالة الطفل الذى تنطبق عليه الشروط والمعايير من خلال بحث اجتماعى للأسرة التى تصلح لكفالة الطفل.

وقالت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، إن المديرية تقوم بتنفيذ عدة مبادرات، فى مقدمتها المبادرة الرئاسية "بر أمان" لصيادين بحيرة مريوط بتسليمهم أدوات الصيد ومساعدات عينية لهم.

وحول تنفيذ مبادرة "لا أمية مع تكافل"، قالت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، إنها تشمل السيدات من تكافل وكرامة المتعلمة تقوم بتعليم غيرها من غير المتعلمات بفتح فصل لمحو الأمية داخل إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للوزارة وبالتعاون مع هيئة تعليم الكبار لاجتياز الامتحان.

وأوضحت أنه يتم حاليا تنفيذ مبادرة "برنامج فرصة" لتقديم فرص قروض وتدريبات للشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" بقرى برج العرب، من خلال دراسة متكاملة للاحتياجات الخاصة بالأهالى لتقديم حياة كريمة.

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إن المديرية تشرف على 4200 جمعية خيرية بالإسكندرية، لتقديم مساعدات اجتماعية لقاعدة عريضة من المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدنى، وخلق شبكة للعمل المدنى داخل المحافظة لخدمة المطلقات والأرامل وذوى الهمم، بالإضافة تقديم مساعدات غذائية ووجبات فى شهر رمضان، والاعانات المدرسية.

وأشارت إلى أن هناك إدارة الأسر المنتجة وهناك 13 مركزا للأسر تشمل تقديم خدمات تدريب على الخياطة والاشغال اليدوية، وتعلم مهنة جديدة مع مساعدتهم فى تسويق تلك المنتجات بالإضافة إلى مراكز التدريب المهنى للأطفال المتسربين من التعليم لتعلم حرفة جديدة.

وحول خدمة التأهيل المهنى قالت إن الإدارة تعمل مع ذوى الهمم ولها جمعيات خاصة لتقديم تلك الخدمات، بالإضافة إلى مكاتب التأهيل المهنى بكل حى من الأحياء، ويستلزم شهادة معتمدة من مستشفى حكومى للحصول على بطاقات المتكاملة.

وحول خدمات الأسرة والطفولة قالت إن المديرية إنشأت مركز الطفل والأسرة الأول من نوعه فى مصر، لتطوير الحضانات حيث يعمل حاليا على تطوير 35 حضانة للطفل من خلال تنمية قدرات الطفل واكتشاف المشاكل المبكرة لدى الأطفال