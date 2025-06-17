أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحاناتهم في مادة اللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد، ومادتي الاقتصاد والإحصاء للنظام القديم، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، ودون تلقي أية شكاوى أو رصد معوقات.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام سير الامتحانات داخل مختلف اللجان على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تابعت مجريات اليوم الامتحاني منذ الساعات الأولى، ولم تسجل أي مخالفات أو بلاغات تعيق سير العمل.

وأوضح "رضوان" أن عدد طلاب النظام الجديد الذين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والذي تبلغ مدة الإجابة فيه ساعتين، بلغ 4426 طالبًا وطالبة، توزعوا بواقع: (280 طالبًا في الشعبة الأدبية، 3703 طلاب في الشعبة العلمية "علوم"، 431 طالبًا في الشعبة العلمية "رياضيات").

وسجلت لجان الامتحانات نسبة حضور مرتفعة بلغت نحو 99.2%، وهو ما يعكس التزام الطلاب واستعدادهم الجيد للامتحانات.

وفيما يتعلق بطلاب النظام القديم، أشار وكيل الوزارة إلى أنهم أدوا امتحاني الاقتصاد والإحصاء، كل منهما لمدة ساعة ونصف، بإجمالي عدد طلاب 24 طالبًا وطالبة، منهم 3 طلاب في الشعبة الأدبية، و21 طالبًا في الشعبة العلمية (علوم)، بنسبة حضور تقارب 95.8%.

وشدد رضوان على استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب داخل اللجان، تضمن أداء الامتحانات بسهولة ويسر.