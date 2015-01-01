المحكمة العليا الكولومبية تناقش استخدام الجليفوسات في القضاء على المخدرات

تناقش المحكمة الدستورية الكولومبية اليوم الأربعاء، ما إذا كانت سترفع حظرًا قضائيًا على الرش الجوي لمحاصيل الكوكا غير المشروعة بمادة الجليفوسات ، وهو مبيد عشبي يشتبه في أنه يسبب السرطان.

وطلبت حكومة الرئيس إيفان دوكي من المحكمة رفع الحظر، بحجة أن مادة الجليفوسات هو أداة ضرورية في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وقالت الحكومة في دفوعها بأن الجليفوسات هو الوسيلة الأنجع للقضاء على الكوكا وبالتالي فأنه ينقذ الأرواح، لأنه يمكن أن يحل محل الاقتلاع اليدوي لنبات الكوكا من جانب جنود سوف يتعرضون للخطر جراء دخولهم مناطق الغام يزرعها تجار المخدرات.

والدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم ، وهو دواء مصنوع من نبات الكوكا.

وفشلت جهود تبذل منذ عقود ومليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية في الحد من تجارة الكوكايين ، في وقت تزيد فيه المساحة المزروعة بالكوكا إلى مستوى قياسي بلغ 171 الف هكتار في عام 2017 ، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وتبلغ قيمة الكوكايين الذي يمكن تصنيعه في المنطقة المحلية 7ر2 مليار دولار.

وضعت اتفاقية السلام التي أبرمتها كولومبيا في عام 2016 مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" ، التي كانت متورطة بشكل كبير في تجارة الكوكايين ، استراتيجية لمكافحة تهريب المخدرات تستند بشكل أساسي إلى الاستغناء الطوعي من جانب مزارعي الكوكا والاستعاضة عنها بزراعة محاصيل اخرى مقابل تلقيهم مساعدات مالية.

ولكن المساعدات لم تصل إلى العديد من المزارعين ، وتعرضت كولومبيا لضغوط متزايدة من جانب الولايات المتحدة ، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب باستعباد البلاد كشريك في الحرب على المخدرات إذا استمر إنتاج الكوكا في ازدياد.

وحددت المحكمة الدستورية في وقت سابق مجموعة من الشروط لكي تتمكن الحكومة من رش مادة الجليفوسات، مثل تقديم دليل علمي على أنها غير ضارة وإجراء مشاورات مع المجتمعات التي تعيش في المناطق التي سيتم فيها رش المادة.

كانت الحكومة السابقة قد علقت استخدام مادة الجليفوسات في عام 2015 بعدما قالت المحكمة العليا انه قد تشكل مخاطر صحية.