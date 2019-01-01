البرلمان الألماني ينصب زعيمة حزب ميركل وزيرة للدفاع الأسبوع المقبل

يعقد البرلمان الألماني "بوندستاج" -يوم الأربعاء المقبل- جلسة طارئة لتنصيب زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب-كارنباور، وزيرة للدفاع.

وأعلن متحدث باسم إدارة البرلمان في برلين -اليوم الأربعاء- أن جلسة البرلمان الطارئة لن تنعقد في مبنى "الرايشستاج"، حيث تُجرى أعمال تجديد، بل في مبنى "باول لوبه"، الذي يقع على بعد أمتار قليلة من "الرايشستاج" ويضم مكاتب لنواب برلمانيين وقاعات اجتماعات.

وذكر المتحدث أنه يُجرى حاليا تجديد سجاد أرضيات قاعة الجلسات العامة في البرلمان بالكامل لأول مرة منذ 20 عاما، بالإضافة إلى تجديد التقنيات المثبتة في الأرضيات، مثل كابلات خراطيم الإطفاء، موضحا أنه إذا تم عقد جلسة طارئة حاليا في البرلمان، فقد يكون من غير الممكن الانتهاء من أعمال التجديد قبل انعقاد أول جلسة عقب العطلة الصيفية.

ومن أجل الجلسة الطارئة سيتعين استدعاء العديد من نواب البرلمان، البالغ عددهم 709 نواب، من عطلاتهم الصيفية.

وستخلف كرامب-كارنباور في هذا المنصب أورزولا فون دير لاين التي قرر البرلمان الأوروبي مساء أمس الثلاثاء تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.