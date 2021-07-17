 الرئيس الألماني يشكر المسعفين المشاركين في مواجهة كارثة الفيضانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الألماني يشكر المسعفين المشاركين في مواجهة كارثة الفيضانات

ارفشتات (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 4:11 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 4:11 م

وجه الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، الشكر إلى المسعفين المشاركين في مواجهة آثار كارثة الفيضانات غربي البلاد.

وخلال زيارة لمنطقة الكارثة، الواقعة على النهر الجانبي (إرفت) المتفرع من نهر الراين بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال شتاينماير اليوم السبت إن الكثيرين "عملوا حتى مرحلة الإنهاك، وأكثر من ذلك".

وأعرب شتاينماير عن شكره العميق للمسعفين، "باسم كل الألمان"، وأشار إلى أن نداء الاستغاثة الذي انطلق في كل جزء بالمنطقة كان "كبيرا وعاجلا".

كانت الفيضانات التي وقعت في غرب ألمانيا أول أمس الخميس أودت بحياة 58 شخصا، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة.


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