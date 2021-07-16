سميرة سعيد: أغنية «مون شيري» جوها سبعيناتي

أعربت الفنانة سميرة سعيد، عن سعادتها بإعجاب الجمهور بأغنيتها الجديدة «مون شيري»، الذي طرحتها أمس، قائلة: «الأغنية جوها سبعيناتي».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إن الأغنية من ألحان بلال سرور، الذي لحن معها العديد من الأغنيات كـ «هوا هوا، ومحصلش حاجة، وسوبر مان».

وأضافت أن أغنية «مون شيري» من كلمات محمد القياتي وتوزيع هاني يعقوب الذي له معاها تاريخ كبير، معقبة: «الموزع ودى الأغنية في حتة سبعيناتي.. لأنها شكلها زي أغنية يا مصطفى يا مصطفى».

وذكرت أنها تحمست للأغنية لأنها مختلفة عما هو موجود حاليًا، متابعة: « الأغنية في حتة تانية خالص بمزيكا زمان بس صوت دلوقتي فيها بيت حلو بس هي قديمة».

وأوضحت أنها عملت مع مصمم الأزياء توفيق حسن على الفساتين التي ارتدتها بالكليب، مؤكدة أنها تعمل على بعض الأعمال الأخرى التي ستطرح قريبًا.

وحققت الديفا سميرة سعيد، من خلال أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «مون شيرى» والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في 7 ساعات فقط، بعد أن تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.