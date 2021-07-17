مستشارة ألمانيا تزور غدا المناطق المنكوبة بالفيضانات في ولاية راينلاند-بفالتس

من المقرر أن تتوجه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى المناطق المتضررة من الفيضانات بولاية راينلاند-بفالتس غدا الأحد.

وأكد ديوان الحكومة المحلية للولاية نبأ الزيارة اليوم السبت، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويعتزم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، زيارة المناطق المنكوبة بولايتي شمال الراين-ويستفاليا، وراينلاند-بفالتس، بعد غد الاثنين.

وبحسب معلومات "د.ب.أ"، من المقرر أن يتحدث الوزير إلى مسؤولين في وكالة الإغاثة التقنية بمدينتي أويسكيرشن وآرفايلر، كما سيتفقد مرافق المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث (BBK)، التابع لوزارة الداخلية.