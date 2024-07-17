تايلور سويفت تقيم اليوم أول حفل موسيقي لها في ألمانيا

تهيمن الملابس والأحذية البراقة الألمانية اليوم على مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، حيث يعتزم عشرات الآلاف من المعجبين حضور أول حفل موسيقي في ألمانيا للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في إطار جولتها "إيراس تور".

وسيكون في استقبال سويفت فرق تشجيع في محطة قطارات المدينة.

وسيحتفي بسويفت عند وصولها إلى صالة "فيلتينز-أرينا" نحو 60 ألفا معجب خلال الحفل الذي سيقام مساء اليوم لمدة 3 ساعات ونصف. وتتوقع المدينة أيضا قدوم الآلاف من المعجبين إلى جيلسنكيرشن بدون تذكرة. وسيكون هناك العديد من عوامل الجذب لهم في وسط المدينة، مثل حفلة "تايلور تاون" في الهواء الطلق مع كاريوكي وكشك للوشم.

وستحيي نجمة البوب ​​ثلاث حفلات متتالية في جيلسنكيرشن، تليها عروض في هامبورج وميونخ.