محكمة ألمانية تصدر حكما بالسجن بحق ناشطة مدافعة عن حماية المناخ

أصدرت محكمة في برلين حكما بالسجن لمدة 16 شهرا على ناشطة مدافعة عن حماية المناخ، اليوم الأربعاء، لدورها في احتجاجات متكررة تم خلالها استخدام الطلاء وأغلاق الطرق.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن المحكمة المنعقدة في تيرجارتن بوسط برلين أثبتت إدانة الناشطة التي تنتمي إلى مجموعة الجيل الأخير "المعنية بحماية المناخ"، بالتسبب في أضرار بالممتلكات، ومقاومة رجال إنفاذ القانون، وإعاقة السير.

ويحق للناشطة البالغة من العمر 32 عاما تقديم استئناف ضد الحكم.

وثبت لدى المحكمة أن الناشطة شاركت في إقامة حواجز طرق في خمس مناسبات بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023، من خلال لصق نفسها على الطريق أو بمنشآت طرق.

كما أنها شاركت أيضا في هجومين بالطلاء، حيث رشت واجهة مبني وزارة النقل، وهو نصب تذكاري وطني محمي بموجب القانون ، بطلاء برتقالي اللون في 7 مارس من العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن الناشطة استأجرت لهذا الغرض سيارة إطفاء.