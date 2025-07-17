الداخلية العراقية: مصرع 61 شخصا في حريق المركز التجاري بالكوت

قالت وزارة الداخلية العراقية إن الحريق المروّع الذي اندلع يوم أمس، في بناية تجارية مكوّنة من خمسة طوابق وسط محافظة واسط، والتي تضم مطعماً وهايبر ماركت، لم يمضِ على افتتاحها سوى سبعة أيام، أودى بحياة 61 شخصًا.

ونوهت في بيان عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، أن غالبية القتلى لقوا حتفهم اختناقًا داخل الحمامات؛ نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم 14 جثة متفحمة غير معلومة الهوية حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت - رغم جسامة الموقف - من إنقاذ أكثر من 45 شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى.

ولفتت إلى أن وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة المستشار الفني للوزير، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مواضع الخلل والمسئولية بدقة وشفافية.

وأكدت الوزارة أنها «لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسئوليتها، التزاماً بالحق والعدالة، وحرصاً على سلامة المواطنين».

وأوضحت أنها «ستُعلن نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاماً من الوزارة بمبدأ الشفافية الكاملة أمام الرأي العام».