إلغاء إطلاق صاروخ ستارشيب التابع لشركة سبيس إكس في اللحظة الأخيرة

كان صاروخ ستارشيب الضخم التابع لشركة سبيس إكس على بعد ثوان قليلة من الانطلاق في رحلة تجريبية يوم الخميس، لكن بعض المحركات فشلت في العمل مما أدى إلى إلغاء الإطلاق.

وقالت شركة إيلون ماسك إنها سيتعين عليها معرفة الخطأ الذي حدث قبل القيام بمحاولة أخرى لإرسال ستارشيب في رحلة تحلق بالقرب من الفضاء حول نصف العالم. وكان من المفترض أن تكون هذه هي الرحلة الثالثة عشرة لصاروخ ستارشيب، الذي يبلغ طوله 407 أقدام (124 مترا) ويحتوي على 33 محركا رئيسيا، وهو أكبر وأقوى صاروخ في العالم.

وكان على متن ستارشيب عشرون من أحدث وأكثر أقمار ستارلينك تقدما التابعة لسبيس إكس لإطلاقها خلال الرحلة المخطط لها والتي تستغرق ساعة.

وتعول وكالة ناسا على ستارشيب لهبوط رواد الفضاء على القمر في السنوات القليلة المقبلة.