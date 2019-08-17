ليبيا تعيد فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

قال سكان إن ليبيا أعادت يوم الجمعة فتح المطار في مدينة سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد إغلاقه منذ يناير 2014 بسبب مشكلات أمنية.

وأضافوا أن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها قادمة من بنغازي شرق البلاد.

واجتاحت ليبيا الفوضى وانعدام الأمن منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 وكان نصيب الجنوب من ذلك أكبر لكن الحالة الأمنية في سبها أفضل من غيرها في المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إن بلدة مرزق التي تقع إلى الغرب من سبها شهدت مقتل 90 شخصا على الأقل ونزوح 6500 منذ اندلاع معارك في أغسطس آب بين عشائر متناحرة.