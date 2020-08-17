البطريرك الماروني يعلن رسميا «مذكرة لبنان والحياد الناشط»

أعلن البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي رسميا عن "مذكرة لبنان والحياد الناشط"، ونشرها باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الراعي قوله، في مؤتمر صحفي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، إن المكون الأول للمذكرة يتضمن عدم دخول لبنان في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية، وحروب إقليمية ودولية ومنع أي دولة عن التدخل بشؤونه.

وأضاف أن المكوّن الثاني يتمثل في تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب خصوصاً الشؤون العربية التي تُجمع عليها دولها والأمم المتحدة.

وذكر الراعي، أن المذكرة تشدد على ضرورة "تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قويّة عسكرياَ وبجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن أمنها الداخلي من جهة، وتدافع عن نفسها بوجه أيّ اعتداء بري أو بحري أو جوّي يأتيها، سواء من إسرائيل أو من غيرها من جهة أخرى".