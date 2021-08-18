تمكنت عناصر الدفاع المدني بلبنان من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة لتحويل الطاقة الكهربائية بطريق الجديدة بالعاصمة بيروت لينقذ المنطقة والمتواجدين فيها من كارثة حال وصول النيران لخزانات الوقود الخاصة بالمحطة.

وتلقى الدفاع المدني بلاغات تفيد باندفاع النيران في مؤسسة كهرباء لبنان بمنطقة قصقص، فتوجهت فرق من فوج إطفاء بيروت على الفور لإخماد الحريق الذي بدأ في الانتشار.

وطالب العاملون بالمحطة وعناصر الجيش من المواطنين الابتعاد فورا عن مكان الانفجار بعد أن تبيين وجود كميات من الوقود مخزنة داخل المحطة الكهربائية والتي تقوم بتشغيلها بعد أن اقتربت السنة النيران منها، خشية وقوع ضحايا وأضرار كبيرة بمحيط المحطة بالعاصمة بيروت على غرار ما حدث في كارثة انفجار خزان الوقود ببلدة التليل بعكار في الساعات الأولى من صباح أمس الأول الأحد.

ويعمل حاليا رجال فوج إطفاء بيروت على تبريد المكان منعاً لتجدد النيران.