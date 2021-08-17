وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، الشكر للسلطة الوطنية الفلسطينية للمساعدة في مكافحة حريق غابات هائل أتى على مساحات واسعة في جبال القدس.

وقال جانتس، في تغريدة على "تويتر": أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية عباس على مبادرته بإرسال رجال الإطفاء الذين جاءوا للمساعدة اليوم.. الرعاية المتبادلة وإنقاذ الأرواح هي اهتمامات مشتركة لنا جميعًا " .. على حد تعبيره.

وبعث وزير الدفاع الإسرائيلي رسالة تقدير للسلطة الفلسطينية من خلال وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.