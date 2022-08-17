روسيا تؤكد أن زيارة وفد الوكالة الذرية لمحطة زابوروجيه موضع مفاوضات وتشكك بقدرة كييف على ضمان تأمين الوفد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجية النووية جنوب أوكرانيا عبر روسيا، ستكون موضع مفاوضات.

ونقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية عن نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنفيتسكي: "هذا موضوع يحتاج مزيدا من المفاوضات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وطالبت بعثة روسيا الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة بإدانة قصف سلطات كييف المستمر لمحطة زابوروجيه النووية جنوب أوكرانيا، حيث تتهم روسيا قوات كييف بقصف محطة زابوروجيه النووية الخاضعة للجيش الروسي ثلاث مرات.

من ناحية أخرى أكدت وزارة الخارجية الروسية أن كييف لا يمكنها ضمان سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن قرروا الوصول إلى محطة زابوروجيه النووية عبر الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف.

وقال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنفيتسكي إن "الضمانات من الجانب الأوكراني سريعة الزوال خاصة وان هناك مجموعة من التشكيلات المسلحة على أراضيها لا تخضع لسيطرتها".

وأضاف أن "الوصول من الجانب الأوكراني يشير إلى أن كييف يجب أن تضمن أمن وفد الوكالة .. مضيفا ان هناك تناقض بين ضمان الامن واطلاق النار على محطة زابوروجيه النووية".