عضو المجلس السيادي السوداني: الوضع بولاية الجزيرة فاق توقعاتنا ونخشى تفاقمه

اختتم عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر، صباح اليوم، زيارته لولاية الجزيرة، والتي استمرت لمدة يومين، تفقد خلالها قرى ومدن وأحياء ولاية الجزيرة التي تاثرت بالأمطار والسيول التي شهدتها الولاية مؤخرا، رافقه خلالها، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور وممثلين لوزارة الصحة الإتحادية والدفاع المدني.

ووصف الطاهر حجر، في تصريح صحفي، الوضع بولاية الجزيرة، بأنه كارثي، يفوق إمكانيات الولاية ومحلياتها، ذاكرا أن حجم الضرر الذي لحق بمواطني المناقل، خاصة قرى عبود وكوقيلا وبعض أحياء المناقل الشمالية الشرقية، كبير يفوق التوقعات.

أوضح أن المتضررين في حاجة لمساعدات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء والصحة، ما يتطلب تدخل المركز بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول آنية وعاجلة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية لتجاوز الوضع الراهن.

وأشاد الطاهر حجر، بجهود الخيّرين من أبناء المناقل وبحكومة الجزيرة، لتقديم بعض المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وناشد أبناء الجزيرة، خاصة محلية المناقل في المواقع المختلفة، بضرورة تقديم المساعدات للمتأثرين بالسيول.

وأكد عضو مجلس السيادة، مواصلة الحكومة لجهودها لمعالجة الأوضاع بمحلية المناقل.

من جهته، أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، حصر كل المتضررين من السيول والبالغ عددهم 2000 أسرة، خلال مرافقته لعضو مجلس السيادة للمناطق المتأثرة بمحلية المناقل، كما تم الوقوف على حجم الضرر الذي أصاب مواطني المحلية.

وأكد أن حكومة الولاية شرعت في تقديم بعض المساعدات الإنسانية العاجلة من خيم ومشمعات ومواد غذائية، لافتا إلى التزامه بمواصلة الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية.

ودعا المنظمات الوطنية والأجنبية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية.

من جهته، أوضح اللواء شرطة حقوقي عبدالله إسماعيل ممثل المجلس الأعلى للدفاع المدني، أن المجلس شكّل غرفاً للطوارئ في كل المدن المتضررة لحصر الأضرار، مشيرا إلى توفير الناموسيات والخيم والمواد العاجلة.