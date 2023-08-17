ارتفاع جديد لأسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الخميس، في ظل استمرار الخلافات بين أصحاب العمل وعمال منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، مما يهدد بإضراب العمال واضطراب الإمدادات إلى السوق العالمية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر الغاز الهولندي القياسي للسوق الأوروبية ارتفع بنسبة 4.6% في تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجعه في بداية التعاملات، عقب الإعلان عن استمرار أعمال الصيانة في حقل ترول النرويجي أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في بحر الشمال حتى وقت لاحق من الشهر الحالي.



كما تم تعديل جدول أعمال الصيانة في منشآت نرويجية أخرى في مجال الغاز الطبيعي.



وتأتي التطورات في قطاع الغاز الطبيعي في النرويج بالتزامن مع استمرار النزاع بين مسؤولي نقابة عمال الغاز الطبيعي المسال، وإدارة شركة وودسايد إنيرجي جروب الأسترالية، وهي واحدة من شركتين تديران منشآت الغاز المسال.



وأشارت بلومبرج إلى أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%.



وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.



وقال محللون في سيتي جروب إنه من المنتظر أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي تقلبات حادة خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المحتمل أن تكون عمليات التخزين والتحوط لفصل الشتاء سببا في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر نسبيا من احتمال الإضراب في أستراليا واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال.



وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بنسبة 3% إلى 38.95 يورو لكل ميجاوات/ ساعة بحلول الساعة الثانية و44 دقيقة من مساء اليوم في أمستردام.



كما ارتفعت أسعار العقود البريطانية المماثلة.