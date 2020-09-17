غناء نوبي وتنورة على مسرح ساحة مركز الهناجر

شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بفقرات فنية من الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية؛ وذلك ضمن فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

وقدمت الفرقة -برئاسة الدكتور أسامة زغلول- باقة متنوعة من الفقرات الموسيقية والغنائية، للفن الشعبي الأصيل، وتغنى نجوم الفرقة "أحمد حسن، دعاء الجيزاوي، عبده زغلول، ميادة سليم، فكرى القناوي، خيرية الشاعر، آية خالد"، بأغاني "المصطفى لما دعاني، الهوى ميال، محروسة يا أرض الأحلام، ساقية بحرية، قلتين على الترعة، صعيدي يابويا على الحق، بتناديني تاني ليه".

كما تضمن برنامج الفرقة فقرة مربعات للفنان فتحي الهواري، ورقصة الشمعدان للفنانة سارة مصطفى، واستعراض التنورة للفنان صلاح عبدالظاهر، وقدم الفنان سيد السمان فقرة من الغناء النوبي، إلى جانب تقديم فقرات موسيقية بمصاحبة للآلات الشعبية، بإشراف فني للفنان عاطف سعيد.