هيئة مقاومة الاستيطان: إسرائيل تريد تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات لخنق الفلسطينيين

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين، الوزير وليد عساف، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية توسع النمو الاستيطاني وتسعى إلى تقسيم الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها البعض لخنق حياة الفلسطينيين بالكامل ومنعهم من ممارسة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وقال رئيس الهيئة، في تصريح اليوم، على هامش مشاركته في وقفة دعم وإسناد الأسرى ومكافحة الاستيطان بقرية "المُغير" شمالي رام الله، إن الاستيطان هو شغل إسرائيل الشاغل، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل انهيار الموقف الدولي للتوسع في نمو المستوطنات والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية داخل أراضي فلسطين التاريخية.

وأضاف أن الاستيطان هو أكبر خطر على الدولة الفلسطينية ووجود الفلسطينيين ومستقبلهم السياسي وضرب على ذلك مثالا بقرية المُغير التي أشار إلى أنها تتعرض لقمع شديد من قبل جيش الاحتلال الذي قام بغلق كل مداخلها ومنع المُزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وأكد وقوف جميع الفلسطينيين إلى جانب الأسرى المُضربين عن الطعام لمناهضة القمع في سجون الاحتلال وأكد أن الحرية "طموح" يريده جميع الفلسطينيين لكن الأسرى هم الأكثر حاجة إليه مشيرًا إلى أن هروب الأسرى من سجن "جلبوع" جسد ما يطمح إليه الفلسطينيون وما يتمنونه وهو "التحرر" من كابوس الاحتلال.

وقال عساف "آن الأوان أن تُطبق القوانين والمعايير الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة وميثاق روما لحماية المدنيين في ظل الاحتلال، نحن نتعرض لاعتداءات وإرهاب يُمارس علينا من قبل جيش الاحتلال ومن قبل المستوطنين في حين أن دولة إسرائيل لا تراعي أية اتفاقيات دولية للمدنيين بل أنها تدعم الجماعات الإرهابية الاستيطانية".