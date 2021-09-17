بيانات إسرائيلية تظهر وجوب موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الجرعات المعززة

كشفت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، سيتم تقديمها في اجتماع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الجمعة، ضعف المناعة ضد حالات كوفيد- 19 الحادة لمن تم تطعيمهم في يناير، مما يعزز الرأي القائل بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات للسكان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

ونقلت بلومبرج عن البيانات أنه سواء كان ذلك بسبب ضعف المناعة أو سلالة دلتا، فمن المتوقع أن توافق إدارة الغذاء والدواء على حصول الفئة العمرية 50 أو 60 عاما على الأقل على جرعة معززة.

وأظهر تحليل نشرته مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية أمس أنه بعد 12 يوما من الجرعة الإضافية، تراجعت معدلات الإصابات المؤكدة في مجموعة حصلت على الجرعة المعززة بمعدل 11 مرة مقارنة بمجموعة حصلت على الجرعتين القياسيتين.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن معدلات الإصابة بأعراض خطيرة جاءت أقل بنحو 20 مرة في المجموعة الحاصلة على الجرعة المعززة.

وسجلت إسرائيل إجمالي مليون و 208 آلاف و403 إصابة بفيروس كورونا، و 7465 حالة وفاة.