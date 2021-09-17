الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر في جبهة ناطع

كبد الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش اليمني تخوض معارك شرسة ضد مجاميع من مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا كسر الجيش اليمني لهجوم للمليشيا، ما أدى إلى سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأكد المصدر أن المعركة التي يخوضها الجيش اليمني ليس هدفها دحر مليشيا الحوثي من مواقع معينة في مديرية ناطع أو غيرها، إنما تحرير كامل تراب الوطن، من تلك المليشيا المتمردة.