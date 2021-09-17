إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في نابلس

أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.

وقال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، اليوم الجمعة، إن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم 2 بالرأس، و3 آخرين نتيجة سقوطه أثناء مطاردته من قبل جنود الاحتلال، إضافة إلى 63 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بلدة بيتا.

وأوضح جبريل أن فلسطينيين اثنين في بيت دجن أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و27 بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال.

وتشهد القرية منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وفي قلقيلية، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة لمُناهضة الاستيطان، دعت إليها حركة فتح في إقليم قلقيلية لنصرة الأسرى، وإحياء لذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.

وقال منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي، إن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد انطلاق المسيرة، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني في اليد، وأصيب العشرات بالاختناق.