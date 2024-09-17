رئيس الوزراء البريطاني: يجب على الناتو أن يضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يتعين على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "أن تضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن"، وذلك ردا على سؤال عن منح المملكة المتحدة الإذن لكييف باستخدام صواريخ كروز البريطانية طويلة المدى "ستورم شادو" ضد روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين.

والتقى ستارمر بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم الجمعة الماضي، لإجراء محادثات بشأن منح أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف المطارات والقواعد العسكرية الروسية، لكن لم يتم التوصل إلى قرار.

وفي العام الماضي ، تبرعت المملكة المتحدة بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا ، ولكن لا تزال الأسلحة محظور استخدامها خارج حدود أوكرانيا رغم طلبات كييف المتكررة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الاثنين، سئل ستارمر عن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن السماح بضربات بعيدة المدى "يعني أن دول حلف الناتو والولايات المتحدة والدول الأوروبية في حالة حرب مع روسيا".

وقال ستارمر للصحفيين في روما "أعتقد أنه من المهم بمكان لنا أن نبدأ من الموقف الأساسي وهو أن هذه حرب غير قانونية بدأتها روسيا ونتيجة لذلك فإنه يحق لأوكرانيا الدفاع عن نفسها، ويتعين علينا جميعا - إيطاليا والمملكة المتحدة وحلفاء آخرون وبالأخص حلفاء الناتو – الوقوف مع أوكرانيا".

وأضاف ستارمر: "إنها حرب ضد قيم الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، التي تنطبق علينا جميعا في بلداننا، ولكن عبر جميع الحلفاء. هذا هو سبب تقديمنا للقدرة والتدريب والأموال، وهناك مزيد من الالتزامات تم التعهد بها مؤخرا فيما يتعلق بكل ذلك".