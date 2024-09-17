القبض على مغني الراب الأمريكي شون كومبز على خلفية تحقيق بشأن الاتجار في الجنس

ألقت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية القبض على مغني الراب شون كومبز المعروف باسم " ديدي" مساء أمس الاثنين، بعدما وجهت لجنة محلفين كبرى لائحة اتهامه له.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شخصا على علم بلائحة الاتهام أكد القبض على ديدي / 54 عاما/، ولكن لم يتضح ما هي الاتهامات الموجهة إليه.

وقال مسئول إن السلطات كانت تعتزم إلقاء القبض على كومبز اليوم الثلاثاء، " ولكن حدث أمر ما دفع المسؤولين الاتحاديين لاحتجازه في وقت أبكر من الذي كان مخططا له".

وأصدر مارك اجنيفيلو محامي كومبز بيانا جاء فيه " نعرب عن خيبة أملنا إزاء قرار المضي في القيام بما نعتقده محاكمة غير عادلة لكومبز من جانب مكتب المدعي العام".

وتصدر كومبز عناوين الاخبار معظم العام الماضي، عقب أن قام بتسوية دعوى قانونية مع صديقته السابقة كاسي فينتورا في نوفمبر 2023، التي اتهمته بأنه يقوم بأنشطة للاتجار بالجنس بالإضافة إلى الاعتداء عليها.