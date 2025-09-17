قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إن بلاده تتوقع الحصول على نحو 5ر3 مليار دولار بحلول الشهر المقبل في صندوق لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة والمساعدة في مواصلها قتالها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد الغزو الروسي الشامل.

ويجمع الترتيب المالي المعروف باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"، المساهمات من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثناء الولايات المتحدة، لشراء الأسلحة والذخائر والمعدات الأمريكية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "لقد تلقينا أكثر من 2 مليار دولار من شركائنا خصيصا لبرنامج ("قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"). سنحصل على أموال إضافية في أكتوبر/تشرين الأول. أعتقد أننا سنحصل على ما يتراوح بين 5ر3 و6ر3 مليار دولار".

ورفض زيلينسكي تقديم تفاصيل عن الأسلحة التي ستحصل عليها أوكرانيا في الشحنات الأولى، لكنه قال إنها ستحتوي بالتأكيد على صواريخ لأنظمة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس".