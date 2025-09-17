• أمام مقر الحكومة وسط بيروت، بدعوة من "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية"..
نفذ مئات العسكريين المتقاعدين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة اللبنانية وسط العاصمة بيروت، مطالبين بتحسين رواتبهم.
وجاءت الوقفة بدعوة من "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية"، ويطالب المتقاعدون بمعاملتهم أسوة بزملائهم في الخدمة، وزيادة رواتبهم بعدما تآكلت إثر خسارة الليرة 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وأفاد مراسل الأناضول بأن مئات المتقاعدين العسكريين تجمعوا أمام مقر الحكومة في "ساحة رياض الصلح" وسط بيروت ورددوا هتافات منددة "بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة .
وحمل المحتجون أعلام لبنان ولافتات تطالب "برفع الظلم" عنهم، وحاول بعضهم إزالة الشريط الشائك أمام مبنى الحكومة، وصعد آخرون على عربات الإطفائية المتواجدة في المكان، رغم دعوات التهدئة.
وفيما لم يسجل أي تصادم في المكان، طلب العميد المتقاعد جورج نادر عبر مكبر الصوت من المعتصمين الابتعاد عن عناصر الجيش وقوى الأمن المنتشرين في الساحة.
وشدد نادر على ضرورة "عدم السماح بالصدام معهم تحت أي عنوان"، وكذلك "منع قطع الطرق أمام المواطنين".
ومنذ العام 2019، يعاني اللبنانيون من أوضاع معيشية واجتماعية صعبة نتيجة تراجع قيمة الليرة والرواتب، وعدم قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تصحيحها.
في حين عمدت مؤسسات عدة إلى تسريح موظفيها، وسُجّلت موجة هجرة كبيرة بين الشباب اللبناني، بحثا عن حياة أفضل خارج البلاد.