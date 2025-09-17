تقرير: الهجرة السلبية تؤثر على التركيبة السكانية في إسرائيل

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية، أنَّ عدد الإسرائيليين المهاجرين تجاوز عدد الوافدين خلال العام الماضي، ما يشير إلى صافي هجرة سلبية يؤثر على التركيبة السكانية.

ووفق الإحصاء الإسرائيلي، غادر إسرائيل نحو 79 ألف شخص، في حين وصل إليها فقط 25 ألف مهاجر جديد، إضافة إلى 5 آلاف في إطار لم شمل عائلي، وعاد نحو 21 ألف إسرائيلي من الخارج.

وتُظهر بيانات هجرة الإسرائيليين إلى الخارج أن نحو 82.8 ألفًا غادروا إسرائيل العام الماضي.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل الإجمالي نحو 9 مليون نسمة، منهم حوالي 7.758 مليون يهود وغيرهم، و2.13 مليون عربي.