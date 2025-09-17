السعودية تندد بالعملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نددت السعودية، بأشد العبارات بالعملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، وذلك بعد يوم من شن إسرائيل هجوما بريا على المدينة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إنها تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حدا لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء جيش الاحتلال هجوما مكثفا على مدينة غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "غزة تحترق" في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة.