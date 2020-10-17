 الأهلي ينهي محاضرته الأخيرة استعدادًا للقاء الوداد - بوابة الشروق
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الأهلي ينهي محاضرته الأخيرة استعدادًا للقاء الوداد

عمرو فهمي
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 6:30 م

أنهى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرته التي عقدها للاعبين في فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة الأهلي والوداد المغربي، التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المدير الفني للفريق على العديد من الجوانب الفنية والخططية، ومراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء، وفقًا لنقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

وتتحرك حافلة الفريق بعد قليل من فندق الإقامة إلى استاد محمد الخامس، الذي يستضيف اللقاء.


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