 الأهلي للوداد: لقد مررنا من هنا .. نشكركم على حسن الاستضافة - بوابة الشروق
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الأهلي للوداد: لقد مررنا من هنا .. نشكركم على حسن الاستضافة

علي البحيري
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:08 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:08 م

سخر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" من نظيره في الوداد المغربي بعد الفوز في الدار البيضاء 2-0 مساء اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغرد حساب الأهلي موجها رسالة لحساب الوداد: "لقد مررنا من هنا.. نشكركم على حسن الإستضافة" ردا على تغريدة الوداد صباح اليوم للقلعة الحمراء التي قال فيها: "مرحبا الأهلي.. سعداء بلقائكم مرة آخرى هذا المساء فهنا وقفنا آخر مرة" في إشارة لفوز الوداد على الأهلي 1-0 في نهائي دوري أبطال آفريقيا 2017 وحسم الفريق المغربي اللقب.

وتغلب الأهلي على الوداد مساء اليوم بنتجة 2-0، وأحرز الهدفين محمد مجدي قفشة في الدقيقة 4 وعلي معلول في الدقيقة 62 ليضع الأهلي قدما في النهائي.

 


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