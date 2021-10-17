نابولي يستعيد صدارة الكالتشيو

استعاد نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه تورينو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أتالانتا على إمبولي 4 / 1 ، وكالياري على سامبدوريا 3 / 1، وتعادل بولونيا وأودينيزي 1/1 و ساسولو مع جنوه 2 / 2، ونابولي على تورينو 1 / صفر. ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيكتور أوسيمين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

ورفع نابولي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، التي فقدها عقب فوز ميلان على فيرونا 3 / 2 بالأمس، وتوقف رصيد تورينو عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر. وفي المباراة الثانية، فاز فريق أتالانتا على مضيفه إمبولي 4 / 1.

وسجل أهداف أتالانتا جوسيب إيليشيش (هدفين) في الدقيقتين 11 و26 وماتيا فيتي، لاعب إمبولي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 ودوفان زاباتا في الدقيقة 49، فيما سجل هدف إمبولي فيدريك ودي فرانشيسكو في الدقيقة 30. ورفع أتالانتا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد إمبولي عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر. وفي المباراة الثالثة، تعادل ساسولو مع جنوه 2 / 2.

وسجل هدفي ساسولو جيانلوكا سكاماكا في الدقيقتين 17 و20، فيما سجل هدفي جنوه ماتيا ديسترو في الدقيقة 27 ويوهان فاسكيز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني. ورفع ساسولو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، كما رفع جنوه رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل بولونيا مع أودينيزي 1/1. وتقدم بولونيا بهدف سجله موسى بارو في الدقيقة 67 وتعادل أودينيزي عن طريق نوربيرتو جوميز في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة طرد روبرتو بيريرا لاعب أودينيزي في الدقيقة 38.

ورفع أودينيزي رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر كما رفع بولونيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الخامسة، فاز فريق كالياري على ضيفه سامبدوريا 3 / 1.

سجل أهداف كالياري جواو بيديو جلفاو (هدفين) في الدقيقتين الرابعة والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ومارتن كاسيريس في الدقيقة 74، فيما سجل هدف سامبدوريا مورتن تورسبي في الدقيقة 83.

ورفع كالياري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر، محققا أول انتصار له في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في أربع مباريات.

فيما توقف رصيد سامبدوريا عند ست نقاط في المركز السادس عشر، متلقيا هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث.