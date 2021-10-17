بعد قصة حب استمرت لمدة 5 سنوات، انطلق حفل زفاف نايل نصار، البطل الرياضي المصري برياضة الفروسية، البالغ 30 عاما، على جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، البالغة 25 عاما، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، داخل مزرعة خيول يمتلكها جيتس، وسط حضور الأهل والأصدقاء ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية.

انطلق حفل زفاف الفارس المصري نايل نصار وزوجته الأمريكية جينيفر، الذي تكلف 2 مليون دولار، بحضور نحو 300 ضيف، بعد ظهر يوم السبت، في منزل الزوجية بمزرعة خيول يمتلكها جيتس، مؤسس مايكروسوفت، وثالث أغنى رجل في العالم، وتقع في مدينة نيويورك، على مساحة تتخطى 142 فدانا، بعدما أهداه لابنته.

بدأت قصة العروسين نايل وجينيفر، من مضمار الفروسية، التي جمعت الرياضيان المحبان للهواية، وتحديدا عندما فاز الفارس المصري بالمركز الأول في بطولة ويلينجتون عام 2013، وحصل فيها على مليون دولار كجائزة، فيما انتشرت أولى الصور التي جمعت الفارس بابنة بيل جيتس في الفالنتين عام 2017، قبيل زيارة الحبيبين لمصر في رحلة سياحية حول العالم.

وبعد عدة سنوات، خرجت قصة الثنائي وظهرت بقوة في العام الماضي، بعدما تقدم نصار لخطبة ابنة بيل جيتس بخاتم من الألماس.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت في السابق ألبوم صور يجمع الثنائي المتزوج منذ بداية ارتباطهما وحتى قبيل حفل الزفاف بأيام، يرصد الحبيبان في معظم الأحداث والمناسبات التي ظهرا فيها، نعرضه لكم في التقرير التالي: