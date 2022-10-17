كالمحارب الذي وجد نفسه في معركة لا يملك فيها أي سلاح للدفاع عن نفسه من ضربات العدو.. هذا هو شعور مريض التصلب الجانبي الضموري – ALS، الذي يعد مرضًا فتاكًا أكثر بشاعة من السرطان؛ لأن سبب الإصابة به غير معروف وليس له علاجا، فيتوفى معظم المرضى بعد مرور 5 سنوات فقط من تشخيصهم بالمرض.

وبدورها، فتحت «الشروق» ملف مرض التصلب الجانبي الضموري في مصر، والذي يعد أشهر المصابين به هو لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، الذي لم يعلم أحد من جمهوره قبل ذلك ما هي طبيعة مرضه، وما هي أعراضه.

وفي هذا الملف نناقش تفاصيل المرض الخطير مع المرضى والأطباء، خاصة بعد ظهور بصيص من الأمل في علاجه، عن طريق اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لدواء جديد منذ عدة أيام، قيل إن نتائجه واعدة في شفاء المرضى، فهل يوجد أمل في استيراد هذا الدواء سريعًا ومعالجة مرضى التصلب الجانبي الضموري قبل أن يحصد المرض اللعين المزيد من الأرواح؟.

عانى العديد من المشاهير حول العالم من الإصابة بهذا المرض الفتاك، وفيما يلي نرصد بعضًا منهم، ورحلتهم في مواجهة الـALS.

• خالد الزيلعي

تصدر لاعب النصر السعودي السابق خالد الزيلعي، عناوين الأخبار بعد مفاجئة جمهوره بوفاته نهاية الشهر الماضي، متأثرًا بإصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وذلك بعد عامين فقط من إعلانه عن تشخيصه بالمرض الخطير.

ودون على تويتر تغريدة عام 2020 قال فيها: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري، مرض مجهول الأسباب طبيًا.. فلنختم دائمًا إعجابنا بذكر الله، ما شاء الله تبارك الله، لا تنسوني من دعاءكم ساعة استجابة، لعلها تقبل دعوة أحدكم، (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)".

وأثارت إصابة الزيلعي، تعاطف الجمهور نظرًا لأنه شخصًا رياضيًا في مقتبل عمره، مما دل على عدم وجود ثوابت معينة للإصابة بهذا المرض اللعين.

وحاول الزيلعي، التمسك بإيجابيته خلال محاربته للمرض فكتب على صفحته الشخصية على تويتر في شهر سبتمبر لعام 2020 منشورًا يقول فيه: "اللهم سخرني والكابتن مؤمن زكريا والكابتن عبدالرحمن البيشي، أن نكون سببًا في إيجاد علاج لمرضى التصلب الجانبي الضموري، وتوصيل معاناتهم مع المرض الصعب، تفأجات اليوم بعدد كبير من مرضى التصلب في جروب لمرضى ALS في السعوديه يحتاجون رعاية خاصه جدًا"، ولكن لم يمهل القدر المزيد من الوقت للزيلعي لتحقيق هدفه.

• ستيفن هوكينج

أصيب عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج، بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وتوقع العلماء وفاته خلال سنوات قليلة، إلا أنه استطاع التأقلم والعيش مع المرض في رحلة طويلة تخطت الخمسين عامًا، حتى توفي عن عمر ناهز 76 عامًا، وهو الحالة النادرة الوحيدة التي استطاعت العيش مع هذا المرض الفتاك.

وبالرغم من أن المرض قضى على زيجة هوكينج وأصبح وحيدًا لبقية حياته، إلا أن العلماء أعدوا انتصاره على التصلب الجانبي الضموري بمثابة انتصار العمر، فهو أصيب بالشلل التام، ولم يستطع التحدث إلا من خلال جهاز كمبيوتر بصوت اصطناعي تحول إلى سمة مميزة له مع مرور السنوات، هذا بحسب ما ذكر في موقع" دويتش فيلة".

وأرجع هورست غانتر رئيس الجمعية الألمانية الاتحادية لأمراض العضلات، سبب قدرة "هوكينج" على التعايش مع مرض التصلب الجانبي الضموري، إلى إصابته بنوع نادر من المرض، فهو بطيء التطور، مما جعل "هوكينج" يتأقلم مع كل مرحلة من مراحله، مشيرًا إلى أن المرض لا يؤثر على الذكاء مطلقًا، ولذلك استمر "هوكينج" في إذهال العالم بعلمه في مجال الفيزياء.

• مؤمن زكريا

بدأت معاناة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، مع مرض التصلب الجانبي الضموري منذ 3 سنوات، عندما كان معارًا للعب في نادي سعودي عام 2019، مما جعله يعتزل لعب كرة القدم نهائيًا؛ نتيجة لمواجته لصعوبة في الحركة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في إحدى البرامج التليفزيونية التي أذيعت في شهر مايو الماضي عن إجراء "زكريا" لفحوصات طبية في لندن، مشيرًا إلى أن هذه الفحوصات هي ما أدت إلى تواجده مع محمد صلاح لاعب ليفربول، حيث التقطت لهما صورة شهيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، وأظهرت دعم صلاح لزكريا في رحلة علاجه.

وكان آخر ظهور لزكريا في برنامج صاحبة السعادة الذي أذيع مطلع هذا الشهر، حيث ظهر برفقة زوجته ريهام الشيمي، التي أعلنت خبر حملها في المولود الثاني لهما، بالرغم من تأكيد الأطباء على عدم قدرة زكريا على الإنجاب بسبب ظروف مرضه، وظهر خلال الحلقة بصحة أفضل، ولكن بسبب حالة المرض غير المستقرة.

واعتذر عن الظهور في برنامج جمهور الثالثة منذ أيام قليلة، فهو في حالة كفاح دائم مع أعراض الـALS.

وأكد زكريا، في آخر تصريحاته المتلفزة ببرنامج صاحبة السعادة، سعادته لشعوره بحب الناس له قائلًا: "حب الناس نعمة من عند ربنا، حب الناس هو اللي بيصبرني على التصلب الجانبي الضموري، أنا أحسن من غيري ودائمًا بكون سعيد عندما أتواجد مع الجماهير، وأشعر بحبهم، وأنا منتظم حاليًا في تدريبات العلاج الطبيعي، والأمور جيدة".

• أشرف قاسم

أعلن لاعب الزمالك السابق أشرف قاسم، عن إصابته بالتصلب الجانبي الضموري مطلع هذا العام، مشيرًا إلى أنه أصيب بالمرض منذ 3 أعوام، ولكنه فضل التكتم على الخبر حتى لا يتهمه البعض بالمتاجرة بمرضه، موضحًا أن المرض بدأ بآلام في الركبة، وأن العلاج الطبيعي لم يفلح في حل المشكلة، إلى أن علم بإصابته بهذا المرض الخطير في النهاية.

وقال قاسم، في تصريحات تليفزيونية: "كل ما أتمناه هو معرفة نوع العلاج الذي أحصل عليه، وإن كان هناك علاج آخر خارج مصر بات متوفرا، وأشكر الجميع على مساندتهم لي، سواء من الزمالك أو الأهلي"، هذا بحسب ما ذكر في موقع" الإندبندنت".

وناشد قاسم المسئولين، التدخل لتوفير أدوية معالجة للتصلب الجانبي الضموري، مؤكدًا على تدهور حالته بشكل سريع.

وحرص جمهور الزمالك على مساندة "قاسم" في رحلته لمواجهة الـALS، فدائمًا ما يهتف باسمه كلما تواجد في الملعب لمساندة الفريق.