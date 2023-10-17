أدان زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، استهداف غارات جوية إسرائيلية للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «لقد قُتل أكثر من 500 شخص من المرضى والأطباء وأولئك الذين كانوا يحتمون.. ما هذا الرعب الذي لا يوصف؟ وسنحزن على خسارتهم إلى الأبد».

وأكمل: «كان بإمكان قادتنا أن يتحدثوا من أجل السلام، لكنهم اختاروا أن يهتفوا للحرب بدلا من ذلك».

وتساءل: «متى سيطالبون بوضع حد لجرائم الحرب الفظيعة هذه؟ كم من الأرواح الفلسطينية ستتطلبها الدعوة إلى وقف عمليات القتل العشوائي هذه؟».

واختتم: «من فضلكم، من أجل الإنسانية، ارفعوا صوتكم من أجل وقف فوري لإطلاق النار.. إن وجود الشعب الفلسطيني على المحك».

https://twitter.com/jeremycorbyn/status/1714345013734166555

Israeli air strikes have hit Al Ahli hospital in Gaza. More than 500 people - patients, doctors & those sheltering - have been killed.



What unspeakable horror. We will mourn their loss forever.



Our leaders could have spoken up for peace. They chose to cheer on war instead.… — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 17, 2023

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.