أدان زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، استهداف غارات جوية إسرائيلية للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «لقد قُتل أكثر من 500 شخص من المرضى والأطباء وأولئك الذين كانوا يحتمون.. ما هذا الرعب الذي لا يوصف؟ وسنحزن على خسارتهم إلى الأبد».

وأكمل: «كان بإمكان قادتنا أن يتحدثوا من أجل السلام، لكنهم اختاروا أن يهتفوا للحرب بدلا من ذلك».

وتساءل: «متى سيطالبون بوضع حد لجرائم الحرب الفظيعة هذه؟ كم من الأرواح الفلسطينية ستتطلبها الدعوة إلى وقف عمليات القتل العشوائي هذه؟».

واختتم: «من فضلكم، من أجل الإنسانية، ارفعوا صوتكم من أجل وقف فوري لإطلاق النار.. إن وجود الشعب الفلسطيني على المحك».

https://twitter.com/jeremycorbyn/status/1714345013734166555

