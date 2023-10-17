المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي باتحاد الناشرين المصريين

التقى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر في مصر بحضورعدد من قيادات الحزب وأعضاء حملة المرشح.

تطرق الحوار لرؤية المرشح فريد زهران، تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعامل مع الأزمات الحالية.

كما ناقش الحضور الأزمات التي تتعرض لها صناعة النشر والحلول التي يطالب بها الناشرون ومنها اعتماد النشر كصناعة، وتعديل قانون الملكية الفكرية وأهمية نشر الوعى بين المواطنين وتشجيعهم على القراءة.