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سي إن إن: غارات أمريكية على مواقع للحوثيين في اليمن

د ب أ
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 8:59 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 8:59 ص

شنت الولايات المتحدة غارات على مواقع للحوثيين في اليمن مساء الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس.

وأضافت ، نقلا عن 3 مسؤولين دفاعيين أمريكيين، أن الغارات استهدفت "مخازن للأسلحة ومنشآت تحت الأرض".

ونقلت الشبكة عن المسؤولين، أن "المنشآت تضم أسلحة تقليدية تستخدم لاستهداف السفن العسكرية والمدنية في البحر الأحمر وخليج عدن".

ووفقا لأحد المسؤولين، نفذت الغارات قاذفات بي-2، "مما يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة القاذفة الاستراتيجية الشبحية لمهاجمة الحوثيين في اليمن منذ بداية الحملة الأمريكية".

ولم تحدد الشبكة الأمريكية موقع الأهداف التي قصفت في اليمن.


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