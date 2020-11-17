اليابان وأستراليا تتوصلان لاتفاق دفاعي خلال قمة في طوكيو

توصلت اليابان وأستراليا، إلى اتفاق من حيث المبدأ على السماح باستضافة كل منهما لقوات من الجانب الآخر، وذلك بعد قمة عقدت في طوكيو اليوم الثلاثاء، بين كل من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ونظيره الأسترالي سكوت موريسون.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سوجا، القول إن الاتفاق سينهض بالتعاون الدفاعي بين البلدين إلى مستوى جديد.



وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الاتفاق الذي أطلق عليه اسم "اتفاقية الوصول المتبادل" سيوفر الإطار القانوني لبقاء قوات من أي من جيشي البلدين في الجانب الآخر للقيام بمهام مثل التدريبات المشتركة والمهام الإنسانية.



ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، في مؤتمر صحفي مع سوجا، الاتفاق بـ"التاريخي".



وقال موريسون، إنه بحث مع سوجا العمل على تقليل الانبعاثات المستقبلية.