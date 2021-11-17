مصدر عسكري سوري: الطيران الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على جنوب دمشق

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أفاد مصدر عسكري سوري بأن الطيران الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الأربعاء، هجوما بصاروخين من اتجاه هضبة الجولان السورية مستهدفاً بناءاً فارغاً جنوب دمشق .
وقال المصدر بحسب وكالة الانباء السورية (سانا) إنه تم إسقاط أحد الصاروخين دون وقوع أي خسائر.