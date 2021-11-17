محمد شريف ضمن قائمة أفضل 50 لاعبا في العالم

تواجد محمد شريف، مهاجم الأهلي، ضمن أفضل 50 لاعبا في العالم، بالاستفتاء الذي كشف موقع "جول" العالمي عن نتائجه اليوم الأربعاء.

واحتل محمد شريف المركز قبل الأخير متفوقاً على لاعب منتخب اليابان وريال مدريد الاسباني تاكيفوسا كوبو المعار إلى فريق ريال مايوركا لنهاية الموسم.

فيما تواجد الأسطورة المصرية محمد صلاح في المركز الرابع في الاستفتاء خلف الثلاثي ليونيل ميسي (المتصدر) وكريستيانو رونالدو (الوصيف)، وروبرت ليفاندوفسكي (صاحب المركز الثالث).

ومن جانبه أكد الموقع العالمي أن تواجد محمد شريف في قائمة أفضل لاعب في العالم جاء بعدما سجل في مرمى الترجي التونسي في الدور قبل النهائي ذهاباً وإياباً بالإضافة إلى تسجيله في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بنهائي المسابقة القارية.

وأضاف الموقع أن محمد شريف توج بجائزة هداف بطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية برصيد 21 هدفاً.

وكان صلاح قد توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر بعدما سجل 5 أهداف وصنع 4 بخلاف تقديمه أداء راقي جعل المدير الفني الألماني يورجن كلوب يؤكد أن الفرعون المصري هو أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية لما يقدمه من مستويات تفوق جميع منافسيه.

وينافس صلاح حاليا على لقب أفضل لاعب في العالم جائزة البالون دور والتي ترشح لها ضمن قائمة مكونة من 30 لاعباً في العالم بينهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفيسكي وكريم بنزيما.