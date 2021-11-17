وصول منتخب فلسطين إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب

وصلت بعثة المنتخب الفلسطيني الى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، التي تستضيفها قطر من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

ويستهل منتخب "أسود كنعان" مشواره في مونديال العرب بمواجهة المنتخب المغربي بملعب الجنوب في الأول من ديسمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الأردن والسعودية.

من جانبه، أكد مكرم دبدوب، مدرب المنتخب الفلسطيني سعادته بالوصول مع لاعبيه إلى الدوحة للمشاركة في واحدة من أبرز البطولات بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية البطولة التي تتيح للاعبين الاحتكاك بعدد من أفضل منتخبات كرة القدم في العالم العربي.

وقال في تصريحات صحفية : " نتطلع إلى أداء مشرف لكرة القدم الفلسطينية، وسنواصل الاستعداد للبطولة خلال الفترة التي تسبق انطلاق المنافسات، وهي بمثابة معسكر تدريبي للفريق في أفضل المنشآت الرياضية في العالم، بعد أن أقمنا معسكراً تدريبياً في فلسطين."

وتقدم دبدوب بالشكر لدولة قطر على حفاوة الترحيب التي حظيت بها بعثة الفريق، وأشاد بالمرافق الرياضية المشيدة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف: "نيابة عن لاعبي المنتخب الفلسطيني والفريق الفني والإداري، أتقدم بالشكر لدولة قطر على كرم الضيافة، ونحن على يقين أن قطر ستنظم بطولة استثنائية، وقد شهدنا إمكانات قطر عالمية المستوى في تنظيم الأحداث الرياضية خلال مشاركتنا في التصفيات المؤهلة للبطولة الصيف الماضي."

من جهته، توقع قائد منتخب فلسطين عبد اللطيف البهداري، منافسة قوية في المجموعة التي يتنافس فيها منتخب بلاده، لكنه أكد أن الفريق سيبذل قصارى جهده ليقدم أفضل أداء دفاعاً عن ألوان بلاده خلال منافسات البطولة، مشيداً بالبنية التحتية والتجهيزات المتطورة التي أعدتها الدوحة للمونديال العام المقبل.

وأضاف البهداري: "نتقدم بالشكر إلى قطر التي تفتح أبوابها دائماً للأشقاء، فجميعنا يشعر كأنه وسط أهله، وهذا ليس بالأمر الغريب على قطر وشعبها."

من جانبه، قال رامي حمادة حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: "أشعر بالفخر كعربي بهذه الإمكانات العالمية التي تمتلكها دولة قطر، وهذا مبعث فخر لكل عربي، وينبغي أن يحظى هذا التميز في تنظيم الأحداث الرياضية بدعم وإشادة الجميع في منطقتنا العربية".

ورغم تأكيده على صعوبة المجموعة التي تضم منتخب فلسطين؛ أكد حارس عرين منتخب فلسطين صعوبة توقع ما سيحدث خلال منافسات البطولة، مشيراً إلى ضرورة أن يرفع لاعبو منتخب فلسطين من سقف طموحاتهم، والعمل بكل جد لتجاوز مرحلة المجموعات، والوصول إلى دور الثمانية بالبطولة.

كان منتخب فلسطين قد تأهل للمشاركة في نهائيات كأس العرب بعد فوزه على منتخب جزر القمر بخمسة أهداف لهدف، ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة بالدوحة في يونيو الماضي.

وتستضيف مباريات كأس العرب، التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ستة من ملاعب كأس العالم في قطر 2022، وهي استاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، واستاد الثمامة، إضافة إلى استاد البيت واستاد راس أبو عبود، ويستضيف كل منهما أول مباراة رسمية على أرضه ضمن منافسات أول أيام البطولة.